Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме займутся подготовкой площадки для сборки фонтана

Сегодня, 14:39 Категория: Общество
193
0

 

Уже в августе планируется начать подготовку площадки для сборки чугунного фонтана в Кыштыме. Объект намерены установить в историческом центре города. Напомним, в начале 70-х годов фонтан перенесли из центра на территорию Демидовской усадьбы.

Особенность объекта была в том, что вода в нём циркулировала без насосов, благодаря естественному давлению в трубах, проложенных от городского пруда по дну реки Кыштымки.

– Планировали в 2019 году закончить работу по воссозданию утраченных частей и реставрации сохранившихся, – сказала «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – К сожалению, а может быть и к счастью для истории Кыштыма, при проведении ультразвукового исследования основной чаши выяснилось, что фонтан относится к более раннему периоду. В связи с этим пришлось разрабатывать дополнительную про­ектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу. На данный момент получили положительное заключение госохранкультуры и продолжили заниматься фонтаном.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Чугунный фонтан Сборка площадки под фонтан Центр Кыштыма Демидовская усадьба

Похожие публикации:

В Кыштыме начался демонтаж чугунного фонтана

Спроектирована площадка под фонтан

Фонтану и морозы не страшны

Под фонтаном появится опора

А фонтан-то работает!

Комментарии:

Добавить