В Кыштыме займутся подготовкой площадки для сборки фонтана

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Уже в августе планируется начать подготовку площадки для сборки чугунного фонтана в Кыштыме. Объект намерены установить в историческом центре города. Напомним, в начале 70-х годов фонтан перенесли из центра на территорию Демидовской усадьбы.

Особенность объекта была в том, что вода в нём циркулировала без насосов, благодаря естественному давлению в трубах, проложенных от городского пруда по дну реки Кыштымки.

– Планировали в 2019 году закончить работу по воссозданию утраченных частей и реставрации сохранившихся, – сказала «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – К сожалению, а может быть и к счастью для истории Кыштыма, при проведении ультразвукового исследования основной чаши выяснилось, что фонтан относится к более раннему периоду. В связи с этим пришлось разрабатывать дополнительную про­ектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу. На данный момент получили положительное заключение госохранкультуры и продолжили заниматься фонтаном.