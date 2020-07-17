Программа «Юридическая мясорубка» на ОТВ. Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

Вчера, 15:00 Категория: Общество

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Эпатажный юрист Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей ОТВ. В его авторской программе «Юридическая мясорубка» нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете? Вас «кинула» недобросовестная организация? Вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории? Присылайте свои вопросы и «Юридическая мясорубка» поможет вам разобраться!

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