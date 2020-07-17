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Программа «Юридическая мясорубка» на ОТВ. Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

Вчера, 15:00 Категория: Общество
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Эпатажный юрист Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей ОТВ. В его авторской программе «Юридическая мясорубка» нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц! 

У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете? Вас «кинула» недобросовестная организация? Вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории? Присылайте свои вопросы и «Юридическая мясорубка» поможет вам разобраться!

  • на электронную почту: pomogite74@yandex.ru
  • в Telegram: a_lebedev
  • в Instagram Lebedev_a

Смотрите в любое удобное для вас время на сайте 1obl.ru: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/ 

– как вернуть ребёнка в семью, если суд определил место жительства со вторым родителем.

–  бюджеты и проблемы сельских поселений.

–  какие проблемы поможет решить уполномоченный по правам ребёнка Евгения Майорова?

Смотрите в любое удобное для вас время на сайте 1obl.ru: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/ 

 

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Теги: Кыштым ОТВ Александр Лебедев Юридическая мясорубка

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