Программа «Юридическая мясорубка» на ОТВ. Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!
Вчера, 15:00 Категория: Общество
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Эпатажный юрист Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей ОТВ. В его авторской программе «Юридическая мясорубка» нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!
У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете? Вас «кинула» недобросовестная организация? Вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории? Присылайте свои вопросы и «Юридическая мясорубка» поможет вам разобраться!
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