Кыштым – магнит для аномальных происшествий

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Об этом сайту «КР» сказал казак, бывший следователь кыштымского УВД Владимир Бендлин. История с карликом Алёшенькой, к которой причастен и Владимир Эдуардович, прогремела на весь мир.



Как ранее сообщалось на сайте «КР», российский журналист Андрей Лошак в интервью блогеру Юрию Дудю, сказал, что считает кыштымского гуманоида – человеческим плодом.



– Генетических доказательств нет, поэтому любая точка зрения в этом деле приемлема, – сказал сайту «КР» Владимир Бендлин. – Но мнение о том, что Алёшенька был жертвой выкидыша, вызывает сомнение. У этого существа не было ушных раковин, половых органов, глаза были с вертикальными зрачками. Кроме того, Андрей Лошак, снимая программу в Кыштыме, не очень лестно отозвался о жителях и нашем городе, выставив его перед зрителями помойкой. А Кыштым полон мистических событий.



По словам казака, в Кыштымском округе существует аномальная зона. Будучи следователем, Владимир Бендлин, сталкивался с рождением ребёнка с ластами. А однажды местный житель обнаружил в своём хозяйстве мёртвого кролика. Он был буквально «выжат». В теле животного не осталось ни капли крови.

Напомним, сегодня, 17 июля, уральские уфологии соберутся на берегу озера Акуля в рамках экспедиции «Космопоиска». Может им удастся разгадать тайну аномальных зон Кыштыма?