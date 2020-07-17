Пусть ваш дачный сезон будет удачным! Конкурс для садоводов «Удачный сезон»

Сегодня, 10:44 Категория: Общество

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Как вы воспринимаете слово «дача»? Для одних, дача – это каждодневный труд: выращивание рассады, вскапывание грядок, посадка овощей, их подкормка и поливка, борьба с сорняками и вредителями.

Для других – это место отдыха с песнями, вкусными шашлыками и ароматным чаем с душистыми травами.

Конкурс для садоводов «Удачный сезон» должен максимально удовлетворить потребности и тех, и других. Маститые дачники могут поделиться советами и хитростями с теми, кто только постигает азы садоводства, дать полезные подсказки новичкам. Умельцы могут похвастаться поделками для декорирования сада из подручных материалов, функциональными изобретениями, нужными в хозяйстве каждому садоводу. А творческие личности способны повеселить частушками или снять клип на песню в собственном исполнении. Отправить креативные работы можно организаторам конкурса на электронную почту konkursOTV@yandex.ru Авторы самых интересных, новаторских, необычных, креативных конкурсных работ получат замечательные, а главное, нужные призы. Ведущая программы «Зелёная передача» Светлана Налетова будет еженедельно знакомить телезрителей с работами участников, делиться советами и идеями, присланными на конкурс.

Всё в ваших руках! Пусть ваш дачный сезон будет УДАЧНЫМ! Время выхода программы «Зелёная передача»:

телеканал ОТВ: чт 9:00, сб 10:00, вт 20:00, ср 14:30;

телеканал ОТР: пн 18:35, вт 6:00, сб 8:00.