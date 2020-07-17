За трудоустройство выпускников вузов предприятия получат компенсации
Сегодня, 10:18 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление регионального правительства, которым утвердил программу поддержки трудоустройства выпускников южноуральских вузов:
– средства в виде субсидии получат работодатели за временное трудоустройство (стажировку) выпускников вузов и за наставничество.
– направлять молодёжь на стажировку будут в Центрах занятости населения.
– получить компенсацию могут российские предприятия, работающие на территории Челябинской области.
– выплата на каждого выпускника и наставника рассчитывается пропорционально отработанному времени, максимальный размер составит 18 тысяч 162 рубля.
– деньги работодателям перечисляет министерство финансов Челябинской области на основании заявки от Центра занятости населения.