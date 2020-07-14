«Горячая линия» Управления Росреестра. Жители Кыштыма получат консультации по вопросам предоставления материалов государственного фонда данных

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Завтра, 15 июля, с 10:00 до 11:00 часов Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проведёт «горячую линию» на тему: «Предоставление документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

На звонки ответит начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Наталья Ивановна Жук. Она разъяснит порядок предоставления в пользование землеустроительной документации из государственного фонда данных, расскажет, на каком основании может быть выдана информация, отнесенная к категории общедоступной, и информация, отнесенная к категории ограниченного доступа, ответит, могут ли получать материалы государственного фонда доверенные лица и куда заявителям обращаться за такими документами.

Телефон «горячей линии» Управления Росреестра по Челябинской области: 8 (351) 260-28-44.