Кыштымские приставы взыскали с алиментщика около миллиона рублей в пользу его ребёнка

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Благодаря действиям судебных приставов по городам Карабашу и Кыштыму более 900 тысяч рублей перечислено взыскателю по алиментам. Денежные средства поступили спустя месяц после совершеннолетия сына.

Такая задолженность накопилась за несколько лет. Отец не имел постоянного места работы, изредка добровольно отчислял от четырех до девяти тысяч рублей в счет алиментов, но это не могло повлиять на рост задолженности. Имуществом он не владел, ограничение выезда за пределы Российской Федерации его не беспокоило, водительскими правами он не обладал, блокировка счета в банке тоже не оказала существенного влияния на снижение долга – взыскания не превышали нескольких тысяч рублей. Алименты он передавал бывшей супруге лично в руки и отчитывался перед судебным приставом расписками. Несколько раз он вставал на учет в центр занятости, получал пособие, из которых также отчислялась четвертая часть в счет погашения долга.

Накануне совершеннолетия сына был сделан расчет отцовской задолженности, которая составила 907 тысяч рублей. Вся эта сумма в один день поступила на депозитный счет отдела судебных приставов.

Как пояснил должник, он нашел высокооплачиваемую работу, но потенциальный работодатель выразил недовольство по поводу сведений о долге у будущего работника, обнаруженном на сайте службы судебных приставов. Чтобы получить заветную должность, мужчине в срочном порядке пришлось искать деньги и гасить долг. Денежные средства уже перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры принудительного исполнения отменены.