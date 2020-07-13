В Кыштыме 160 семей оформили электронные сертификаты на материнский капитал

Вчера, 12:29 Категория: Общество

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С 15 апреля текущего года право на материнский капитал Пенсионный фонд определяет автоматически, при этом сам сертификат оформляется проактивно. В городе Кыштыме с начала года 160 семей получили сертификаты на маткапитал. В беззаявительном порядке сертификаты были оформлены ПФР для 100 семей. Об этом сайту «КР» сообщили в Управлении пенсионного фонда в Кыштыме.

Для проктивного оформления сертификата на материнский капитал сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния, затем специалисты ПФР проводят работу по определению права на маткапитал. После вынесения положительного решения данные о сертификате фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на официальном сайте ПФР или портале госуслуг.

Главное преимущество электронного сертификата заключается в его мобильности. Родители не тратят время на посещение управления ПФР для его оформления, а сведения о размере капитала (в том числе и информация об оставшейся сумме в случае частичного использования) всегда доступны через электронные сервисы. Также мама при необходимости может распечатать сертификат на материнский капитал

В связи с этим очень важно, чтобы у самого обладателя сертификата на материнский капитала был доступ к этим сведениям. Для этого необходимо быть зарегистрированным на Едином портале госуслуг со статусом подтвержденной учетной записи. Подтвердить ее можно в клиентской службе ПФР или МФЦ, в Личном кабинете кредитного учреждения (банка), клиентом которого является гражданин.

Отметим, что для родителей-усыновителей сохраняется заявительный порядок оформления, так как сведения, необходимые для получения материнского капитала могут представить только сами усыновители.