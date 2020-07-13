Из-за боязни лишиться кадиллака кыштымец выплатил 300 тысяч рублей жительнице Челябинска

Вчера, 12:20 Категория: Общество

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Не совсем обычное производство оказалось в городском отделе судебных приставов по Кыштыму и Карабашу.

Несколько месяцев назад на одной из парковок в городе Челябинске сгорел дорогостоящий внедорожник марки «Хаммер», принадлежащий жителю Кыштыма. Пламя повредило и стоящий рядом «Матиз» жительницы областного центра.

В судебном порядке владелица пострадавшей легковушки взыскала с нашего земляка материальный ущерб в сумме трёхсот тысяч рублей. Однако выплачивать его мужчина не торопился. Тогда за дело взялись судебные приставы.

По словам начальника отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу Елены Кенибас, «Хаммер» был не единственным транспортным средством кыштымца. В собственности оказался ещё один дорогой автомобиль – «Кадиллак». Приставы объявили его в розыск, чтобы затем наложить на него арест и реализовать в счёт погашения долга перед челябинкой. Когда мужчина узнал, что может лишиться люксового авто, он незамедлительно возместил женщине материальный ущерб в полном объёме – 300 тысяч рублей.

По данным отдела судебных приставов, любитель дорогих брэндовых автомобилей зарегистрирован в одном из посёлков Кыштымского городского округа, но чаще всего проживает в Екатеринбурге.