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В Кыштыме приостановят работы по капремонту дороги в районе Южной

Вчера, 11:45 Категория: Общество
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В Кыштыме приостановят работы по капитальному ремонту дороги в районе Южной. Причина – высокая температура воздуха.


– Асфальт не успевает остывать в такую погоду. Если продолжить работы, то получим деформированный участок дороги. И в будни, и в выходные там интенсивное движение автотранспорта. Мы не можем закрыть полосы на один-два дня, чтобы дать асфальту остыть, – сказал заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая.


В выходные на участке дороги от железнодорожного переезда до пересечения с улицей 2-Южная работники подрядной организации ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» произвели срезку старого асфальтового покрытия. На участках на улицах Комсомольской и Крупской работы идут согласно графику.

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Теги: Кыштым Южная капремонт дороги

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