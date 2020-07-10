Итоги полугодия: в Кыштыме из-за тополиного пуха ежегодно возрастает число пожаров

Вчера, 11:00 Категория: Общество

174

0

За первое полугодие 2020 года в Кыштыме зарегистрирован 71 пожар в черте города. За аналогичный период прошлого года – 72.



Как сказали сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16, количество возгораний могло быть в два раза меньше, если бы не тополиный пух. В начале июня огнеборцы кыштымских пожарных частей до 12 раз в сутки выезжали на тушение пуха. В одном из случаев он стал причиной пожара в гараже. Пострадал автомобиль.