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Жители Кыштыма – в пятёрке лидеров по страхованию от укусов клещей

Сегодня, 14:37 Категория: Общество
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В региональном отделении Почты России подвели итоги страховой кампании от укусов клещей.

 

Всего покупкой страховки «Антиклещ» в почтовых отделениях воспользовались 3,5 тысячи южноуральцев. Самыми активными оказались жители Магнитогорска. С начала года в почтовых отделениях они приобрели 670 полисов. Челябинцы – 640. На третьем месте жители Златоуста – 280 полисов.

 

Кыштымцы оформили 270 страховок. Карталы занимают пятое место в этом списке – 255.

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Теги: Кыштым Почта России Антиклещ

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