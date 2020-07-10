Жители Кыштыма – в пятёрке лидеров по страхованию от укусов клещей

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В региональном отделении Почты России подвели итоги страховой кампании от укусов клещей.

Всего покупкой страховки «Антиклещ» в почтовых отделениях воспользовались 3,5 тысячи южноуральцев. Самыми активными оказались жители Магнитогорска. С начала года в почтовых отделениях они приобрели 670 полисов. Челябинцы – 640. На третьем месте жители Златоуста – 280 полисов.

Кыштымцы оформили 270 страховок. Карталы занимают пятое место в этом списке – 255.