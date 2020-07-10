Во сколько обходится сад в Кыштыме?
Вчера, 14:00 Категория: Общество
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Председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ Кыштымского городского округа Галина Егоровна Климович рассказала о порядке проведения собрания в СНТ и начислении оплаты.
На собрании должно присутствовать не менее 50 процентов собственников земельных участков. Допустим, в товариществе 100 земельных участков, собрание будет легитимным, если присутствует 51 человек, из них две третьих проголосовали за данную повестку. Согласно закону 217-ФЗ от 20.07.2017 года, вступившего в силу 01.01.2019 года, садовые некоммерческие товарищества по государственному акту на право собственности оплачивают земельный налог через управление федеральной налоговой службы. В СНТ, которые находятся в аренде, на размер оплаты участка влияет расстояние до города, наличие инфраструктуры.
|
Наименование садового товарищества
|
Кадастровая стоимость за один квадратный метр
|
Акуля
|
69-45
|
Анбаш
|
89-51
|
Белозерский
|
23-70
|
Берёзка
|
97-07
|
Берёзка – 2
|
66-07
|
Восточный
|
66-49
|
Газовик
|
88-96
|
Геолог
|
107-54
|
Дальняя Дача
|
133-66
|
Деханов пруд
|
97-58
|
Дружба
|
130-01
|
Калачёвка
|
155-15
|
Кварц
|
56-34
|
Керамик
|
145-90
|
Кристалл
|
56-60
|
Лесовод
|
156-20
|
Машиностроитеь
|
88-57
|
Медик
|
89-66
|
Мичуринец
|
147-90
|
Островок
|
136-17
|
Пато-кварц
|
56-63
|
Рипус
|
28-98
|
Северный
|
88-37
|
Смолокурка
|
66-25
|
Строитель
|
88-15
|
Сугомак
|
88-78
|
Теренкуль
|
88-19
|
Теренкуль – 2
|
88-18
|
Труд и отдых
|
96-96
|
Уралец
|
56-46
|
Фаянс
|
128-72
|
Южный
|
167-53
|
Янтарь
|
89-66
|
Энергетик
|
88-81
Расчёт членских взносов производится в зависимости от количества соток. Целевые взносы для всех владельцев участков равны. В список расходов включены: фонд оплаты труда по штатному расписанию, канцелярские, хозяйственные, транспортные расходы, банковские услуги, обязательные платежи, в том числе налоги, оплата вывоза мусора.