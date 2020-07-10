Во сколько обходится сад в Кыштыме?

Вчера, 14:00 Категория: Общество

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Председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ Кыштымского городского округа Галина Егоровна Климович рассказала о порядке проведения собрания в СНТ и начислении оплаты.

На собрании должно присутствовать не менее 50 процентов собственников земельных участков. Допустим, в товариществе 100 земельных участков, собрание будет легитимным, если присутствует 51 человек, из них две третьих проголосовали за данную повестку. Согласно закону 217-ФЗ от 20.07.2017 года, вступившего в силу 01.01.2019 года, садовые некоммерческие товарищества по государственному акту на право собственности оплачивают земельный налог через управление федеральной налоговой службы. В СНТ, которые находятся в аренде, на размер оплаты участка влияет расстояние до города, наличие инфраструктуры.

Наименование садового товарищества Кадастровая стоимость за один квадратный метр Акуля 69-45 Анбаш 89-51 Белозерский 23-70 Берёзка 97-07 Берёзка – 2 66-07 Восточный 66-49 Газовик 88-96 Геолог 107-54 Дальняя Дача 133-66 Деханов пруд 97-58 Дружба 130-01 Калачёвка 155-15 Кварц 56-34 Керамик 145-90 Кристалл 56-60 Лесовод 156-20 Машиностроитеь 88-57 Медик 89-66 Мичуринец 147-90 Островок 136-17 Пато-кварц 56-63 Рипус 28-98 Северный 88-37 Смолокурка 66-25 Строитель 88-15 Сугомак 88-78 Теренкуль 88-19 Теренкуль – 2 88-18 Труд и отдых 96-96 Уралец 56-46 Фаянс 128-72 Южный 167-53 Янтарь 89-66 Энергетик 88-81

Расчёт членских взносов производится в зависимости от количества соток. Целевые взносы для всех владельцев участков равны. В список расходов включены: фонд оплаты труда по штатному расписанию, канцелярские, хозяйственные, транспортные расходы, банковские услуги, обязательные платежи, в том числе налоги, оплата вывоза мусора.