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Во сколько обходится сад в Кыштыме?

Вчера, 14:00 Категория: Общество
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Председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ Кыштымского городского округа Галина Егоровна Климович рассказала о порядке проведения собрания в СНТ и начислении оплаты.

На собрании должно присутствовать не менее 50 процентов собственников земельных участков. Допустим, в товариществе 100 земельных участков, собрание будет легитимным, если присутствует 51 человек, из них две третьих проголосовали за данную повестку. Согласно закону 217-ФЗ от 20.07.2017 года, вступившего в силу 01.01.2019 года, садовые некоммерческие товарищества по государственному акту на право собственности оплачивают земельный налог через управление федеральной налоговой службы. В СНТ, которые находятся в аренде, на размер оплаты участка влияет расстояние до города, наличие инфраструктуры.

 

Наименование садового товарищества

Кадастровая стоимость за один квадратный метр

Акуля

69-45

Анбаш

89-51

Белозерский

23-70

Берёзка

97-07

Берёзка – 2

66-07

Восточный

66-49

Газовик

88-96

Геолог

107-54

Дальняя Дача

133-66

Деханов пруд

97-58

Дружба

130-01

Калачёвка

155-15

Кварц

56-34

Керамик

145-90

Кристалл

56-60

Лесовод

156-20

Машиностроитеь

88-57

Медик

89-66

Мичуринец

147-90

Островок

136-17

Пато-кварц

56-63

Рипус

28-98

Северный

88-37

Смолокурка

66-25

Строитель

88-15

Сугомак

88-78

Теренкуль

88-19

Теренкуль – 2

88-18

Труд и отдых

96-96

Уралец

56-46

Фаянс

128-72

Южный

167-53

Янтарь

89-66

Энергетик

88-81

 

Расчёт членских взносов производится в зависимости от количества соток. Целевые взносы для всех владельцев участков равны. В список расходов включены: фонд оплаты труда по штатному расписанию, канцелярские, хозяйственные, транспортные расходы, банковские услуги, обязательные платежи, в том числе налоги, оплата вывоза мусора.

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Теги: Кыштым Содержание садов Кадастровая стоимость участков Членские взносы Расходы СНТ

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Если председатель СНТ сам ворует в садах, тогда как? Сад,, Машиностроитель"-у нас света так и нет, изолятор сняли со всех столбов при натягивании проводов. А изолятор тоже денег стоят, когда их доставали за свой счёт на сады,, Машиностроитель", а сейчас разделены ещё на,, Северный". Кто вернёт изоляторы?
 