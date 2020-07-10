Запрет на продажу квартиры заставил жителя Кыштыма погасить миллионный долг перед банком

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Несколько лет назад житель нашего города оформил в банке крупный кредит. А вот возвращать деньги он не торопился. С 2014 года за ним тянулся долг перед банком в размере около одного миллиона рублей. У судебных приставов в отношении должника находилось три исполнительных производства.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу Елена Кенибас, недавно мужчина решил продать свою квартиру. Однако сделать ему это не удалось, поскольку из-за долга судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

– Должнику было необходимо продать квартиру, и он разом погасил весь долг перед банком, – говорит Елена Владимировна. – Кроме того, он оплатил все исполнительные сборы, а это тоже немалые суммы.