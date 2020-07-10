В Кыштыме будет отключено газоснабжение в 16 домах и нескольких производственных объектах

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Как сообщили сайту "КР" в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, 14 июля с 8 до 18 часов в связи с проведением работ по замене технических устройств в пункте редуцирования газа персоналом АО «Газпром газораспределение Челябинск» будет отключено газоснабжение в домах на улицах Огнеупорная, № 2, 8а, 11, 14, 16, 18, 20, 22; ЧГРЭС, № 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15; а также на объектах производственного значения: ООО «Силен», ИП Чугунов В.С, Щербинин И.В., Швейкин Д.Б., Леонидов А.С., Ильин Д.Е., ООО «Промышленное оборудование».