График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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13, 14, 15, июля с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры будет отключено электроснабжение на улицах М.-Сибиряка, с № 17 по № 114; Сугомакская, с № 1 по № 52; 2-я Дачная, с № 16 по № 129; Мира, с № 1 по № 29; З. Космодемьянской, с № 1 по № 24; Курортная, с № 11 по № 54.

16 июля с 9 до 16 часов в связи с ремонтными работами на линии электропередач от ТП-15 будет отключено электроснабжение на улицах Школьная, с № 23 по № 44; Кутузова, с № 3 по № 54; Белинского, с № 1 по № 46; Курортная, с № 8 по № 27; Октябрьская, с № 1 по № 23; Пеньковка, с № 3 по № 79.

17 июля с 9 до 15 часов в связи с техническим присоединением жилого дома будет отключено электроснабжение на улице Крестьянская, с № 45 по № 86.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.