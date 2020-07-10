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На телеканале «ОТВ» запущена программа «Юридическая мясорубка»

Вчера, 12:00 Категория: Общество
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Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

Телеканал «ОТВ» запустил программу «Юридическая мясорубка».

Каждый четверг в 19:50 автор и ведущий программы – Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей, разбирает сложные юридические ситуации и помогает отстаивать права тех, кто ищет помощи у экспертов и правозащитников.

– У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете?

– Вас «кинула» недобросовестная организация?

– Или вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории?

Программа «Юридическая мясорубка» поможет разобраться в вашем вопросе!

Присылайте нам свои вопросы:

  • на электронную почту: pomogite74@yandex.ru
  • в Telegram: a_lebedev
  • в Instagram Lebedev_a

Программа доступна к просмотру: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/

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Теги: Кыштым Холдинг ОТВ Юридическая мясорубка Первый областной Александр Лебедев

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