На телеканале «ОТВ» запущена программа «Юридическая мясорубка»
Вчера, 12:00 Категория: Общество
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Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!
Телеканал «ОТВ» запустил программу «Юридическая мясорубка».
Каждый четверг в 19:50 автор и ведущий программы – Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей, разбирает сложные юридические ситуации и помогает отстаивать права тех, кто ищет помощи у экспертов и правозащитников.
– У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете?
– Вас «кинула» недобросовестная организация?
– Или вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории?
Программа «Юридическая мясорубка» поможет разобраться в вашем вопросе!
Присылайте нам свои вопросы:
- на электронную почту: pomogite74@yandex.ru
- в Telegram: a_lebedev
- в Instagram Lebedev_a
Программа доступна к просмотру: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/