Житель Кыштыма погасил 30-тысячный штраф только после запрета на регистрационные действия с автомобилем

Сегодня, 14:05 Категория: Общество

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В результате вынесения постановления об ограничении регистрационных действий с транспортным средством должник-нарушитель вынужден был полностью погасить 30-тысячный штраф. Ускорил процесс покупатель автомобиля, который не смог поставить машину на учёт.

Исполнительное производство по взысканию штрафа с автоводителя за нарушение, предусмотренное статьёй 12.8 КоАП РФ, велось в отделении судебных приставов по городам Кыштыму и Карабашу. За время ведения производства из дохода должника было взыскано 13 тысяч рублей, однако ему все-таки пришлось поторопиться с полной оплатой штрафа.В связи с лишением прав свою машину Toyota Celica он решил продать.

Сделка состоялась в рамках гражданско-правового договора, однако покупатель не смог сразу стать полноправным собственником иномарки: запрет регистрационных действий не позволил поставить машину на учёт. По словам начальника отдела судебных приставов по Кыштыму а Карабашу Елены Кенибас, бывшему хозяину пришлось погасить остаток долга, а также выплатить исполнительский сбор.

Как только денежные средства поступили на счёт взыскателя, обременение на автомобиль было отменено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.