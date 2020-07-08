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Жителей Кыштыма призывают сообщать, где незаконно торгуют алкоголем

Сегодня, 20:23 Категория: Общество
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В Кыштыме сотрудники полиции объединили усилия по пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией, а также по пресечению изготовления и реализации спиртосодержащих суррогатов.
Если вам известны магазины и торговые павильоны, где реализуют алкогольную продукцию без лицензии, а также после 23:00 и продают спиртное несовершеннолетним или реализуют суррогаты, опасные для здоровья и жизни, просьба сообщать адреса торговых точек по телефонам: 8(351-51) 4-46-61 или 02.

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Теги: Кыштым Полиция Кыштыма Пресечение незаконной торговли

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