Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём семьи, любви и верности

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности! Ещё несколько лет назад праздник в честь святых Петра и Февронии был лишь частью церковного календаря. Теперь он приобрёл новое звучание и смысл. Время показало, насколько важно для нашей страны сохранить главные национальные ценности и уважение к традициям, азы семейного воспитания и чуткое отношение к старикам и детям.

Сегодня эти ценности нашли своё отражение в обновленной Конституции Российской Федерации. И это очень правильно – любовь и верность всегда были и будут отличительной чертой российской цивилизации. Именно эти чувства упорядочивают естественный ход нашей жизни, делают более глубокими отношения между людьми и между поколениями.

Желаю всем южноуральцам добра, любви и радости в семьях, здоровья, счастья и благополучия!

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.