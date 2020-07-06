Двое жителей Кыштыма при продаже автомобиля и гаража перечислили деньги мошенникам

Вчера, 17:28 Категория: Общество

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Вчера, 6 июля, в полицию обратились два жителя Кыштыма, которые стали жертвами мошенников. Мужчины разместили на сайте «Авито» объявления о продаже автомобиля и гаража. Им позвонили покупатели, намереваясь перевести предоплату. Один из кыштымцев, поверив мошеннику, продиктовал ему номер своей банковской карты, код безопасности, который поступил в смс. В итоге с карты было списано 20 тысяч рублей. Второй потерпевший внёс 13 тысяч рублей на указанный мошенником банковский счёт.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, по данным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными и не перечислять денежные средства неизвестным лицам, а также не раскрывать свои личные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям, так как впоследствии они могут быть использованы для хищения денежных средств.