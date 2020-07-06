В Кыштыме начинается капитальный ремонт дорог

Вчера, 17:15 Категория: Общество

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Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, подрядчик ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» из Челябинска отремонтирует участок дороги протяжённостью около 800 метров от кордона Рождественского до АЗС в районе Южной.

Будет произведён капитальный ремонт дороги на улице Комсомольской, где работы выполнит кыштымская компания «Дороги Плюс». Третий участок, который также будет отремонтирован капитально, проезжая часть от улицы Горелова (по ул. Крупской). Работы будет выполнять ООО «Строй – гарант». Муниципальные контракты подписаны, в понедельник, 6 июля, подрядчики уже зашли на два объекта.

Приведут в порядок и часть грунтовых дорог. Аукцион на проведение работ в частном секторе будет объявлен сегодня, 7 июля. Отремонтируют участок улицы Профсоюзной, частично улицы: Северная, Каскова и Суслова, Спартака, Солонцовая, Торфяная, Калинина от дома № 162а до дома № 170 и переулок Кирова. Кроме того, приведут в порядок грунтовую дорогу до кладбища в посёлке Северном. На этих участках грейдер снимет верхний слой грунтовки, затем дороги будут отсыпаны щебнем двух фракций и утрамбованы катком.