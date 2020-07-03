ЕДДС Кыштыма сообщает об отключении электроснабжения

Вчера, 12:15 Категория: Общество

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Сегодня, 6 июля, с 13 до 15 часов в связи с проверкой трансформатора на подстанции «Гран-Кварц» будет отключено электроснабжение в домах на улицах О.Кошевого, с № 1 по № 18; Егозинка, с № 8 по № 65; Пушкина, с № 95 по № 168; Деньщикова, с № 1 по № 14; 2-я Пионерская, с № 1 по № 40; Каслинское шоссе, с № 1 по № 13.

В связи с проведением этих работ с 12 до 13 часов и с 15 до 16 часов будут производиться кратковременные отключения электроэнергии на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; Западная, с № 1 по № 3; пер. 2-й Пионерский, с № 3 по № 28.

6 июля с 15 до 17 часов в связи с поверкой трансформатора тока на подстанции «Гран-Кварц» будет произведено отключение электроэнергии в домах на улицах 1-я Пионерская и 2-я Пионерская.

7 июля с 14 до 15 часов и с 17 до 18 часов будут производиться кратковременные отключения электроэнергии в домах на улицах М.-Сибиряка, с № 17 по № 114; Соймановский проспект, с № 4 по № 39; Кутузова, с № 3 по № 54; Школьная, с № 7 по № 40; Белинского, с № 1 по № 46; Октябрьская, с № 1 по № 23; Пеньковка, с № 1 по № 51; Сугомакская, с № 1 по № 52; З.Космодемьянской, с № 1 по № 24; Мира, с № 1 по № 29; 2-я Дачная, с № 16 по № 129; 3-я Дачная, с № 1 по № 105; В.Сергеевой, с № 90 по № 104; Освобождения Урала, с № 3 по № 26; Береговая, с № 27 по № 31; Театральная, с № 1 по № 81; Западная, с № 80 по № 108.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.