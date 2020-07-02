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Городам Челябинску и Магнитогорску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Вчера, 13:11 Категория: Общество
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Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску.

– Горжусь, что наши города удостоились этого звания. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг – тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом. Поздравляю вас, земляки!

Южный Урал с 1941-го по 1945-й в прямом смысле слова стал кузницей Победы. Промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. Регион, как и вся страна, жил под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!», обеспечивая передовую боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым.
На Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, легендарных катюш. Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Город трудовой доблести Челябинск Магнитогорск Указ Президента РФ

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