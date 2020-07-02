В Кыштыме стало больше водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде

Вчера, 11:13 Категория: Общество

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За шесть месяцев в кыштымском отделе ГИБДД зарегистрирован 91 случай управления автомобилем в нетрезвом виде, в прошлом году таких нарушений было 82. За управлением транспортным средством без водительских прав выявлено 113 водителей против 110 прошлогодних.



Кроме того, установлено три факта хранения наркотиков в автомобилях и столько же случаев хранения огнестрельного оружия. В отношении пешеходов составлено 233 административных протокола. Показатель снизился почти в два раза. Об этом сайту "КР" сообщили в отделе ГИБДД Кыштыма.

С января в нашем городе зарегистрировано 122 административных протокола за нарушение правил перевозки детей. Это на 15 меньше, чем в прошлом году. Но в двух ДТП всё-таки пострадали дети, получив лёгкие повреждения.



В 172 авариях на территории Кыштымского городского округа пострадало 37 человек, трое скончались. Основная причина ДТП со смертельным исходом – несоблюдение скоростного режима. Трагедии произошли в этом году на автодорогах Кыштым –Тюбук, Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты. Ещё одна авария, в которой погиб человек, случилась в черте города зимой.