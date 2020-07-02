В Кыштыме рабочие восстанавливают опоры моста в районе третьей школы

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Фото с сайта adminkgo.ru

В Кыштыме продолжается ремонт моста на улице Широкова. Специалистам предстоит капитально отремонтировать мостовое полотно, пролётные строения, промежуточные, береговые и укрепительные опоры сооружения, а также выполнить сопряжение моста с насыпью. Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, от бетонных опор, находящихся под водой, осталась практически одна арматура. В настоящее время работники ООО «Дороги Плюс» восстанавливают колонны с самого дна Верхне-Кыштымского пруда. Демонтированы опасные элементы мостового сооружения. Параллельно с восстановлением опор ведётся отсыпка, что позволит расширить пешеходную часть.

Напомним, на период проведения работ движение транспортных средств по улице Папанина запрещено. Объезд организован по улицам Аношкина и Советской.