Определены новые сроки Всероссийской переписи населения

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Постановлением правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны состоится с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».