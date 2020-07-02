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В Кыштыме объявлен сбор корма, игрушек, лотков и мисок для бездомных животных

Сегодня, 14:57 Категория: Общество
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В Кыштыме стартовала благотворительная акция «Подари надежду», которую организовала школьница Анастасия Устинова для помощи бездомным животным.


Как сказала сайту «КР» Анастасия, объявлен сбор продуктов, корма, принадлежностей по уходу за питомцами – тазов, кастрюль, мисок, лотков, наполнителей и пелёнок, а также игрушек, которыми смогут играть животные.


Сбор всех принадлежностей проходит по улице Ленина, 35, бывший магазин «Второй», отдел «Продукты». Акция продлится до первого сентября.

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Теги: Кыштым Благотворительная акция Симба

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