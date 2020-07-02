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Дети из Кыштыма стали победителями областного конкурса видеороликов

Сегодня, 14:55 Категория: Общество
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В Челябинской области в целях профилактики аварийности на дорогах проведена акция «Безопасный велосипед». За победу боролись более 100 участников в разных возрастных категориях. Нужно было разместить в социальных сетях видеоролики и фотографии, продемонстрировав на них безопасный стиль вождения велосипеда.


По мнению представителей Госавтоинспекции Челябинской области, лучшим признан видеоролик жителей Кыштыма. Победителями стали первоклассник школы № 2 Тимофей Кокорин и его брат, воспитанник детского сада № 27 Артём.

 

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Теги: Кыштым Госавтоинспекция Безопасный велосипед

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