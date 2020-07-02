И снова Алёшенька. Недалеко от Кыштыма уфологии проведут экспедицию

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Сегодня, 2 июля, отмечаются День НЛО или День уфолога. Этот праздник посвящён тем, кто изучает явления, которым приписывается внеземное происхождение.



В июле на озере Анбаш под Кыштымом пройдёт ежегодный слёт «Урал-Космопоиска». Экспедиция продлится с 17 июля по 26 июля.



Будет продолжено расследование истории кыштымского гуманоида. Пройдут криптозоологические поиски. Будут исследованы места предполагаемой посадки НЛО. Участники экспедиции проверят новые данные, полученные в ходе предыдущих слётов и разведок Космопоиска на этом месте.