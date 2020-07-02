Большинство жителей Кыштыма поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации

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Явка на избирательные участки в Кыштымском городском округе составила 70,22%. ФОТО НИКИТЫ САФОНОВА, «КР».

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. В условиях пандемии эту процедуру удалось сделать максимально удобной и безопасной для граждан.

По данным территориальной избирательной комиссии Кыштыма в голосовании по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 19 тысяч 952 местных жителя. Одобрили поправки 70,38 % – это более 14 тысяч кыштымцев. Против поправок высказались 28,91% голосующих.

Как сказал сайту "КР" председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа Леонид Павлович Кузнецов, на участках Кыштыма работали порядка 90 общественных наблюдателей. Во время проведения голосования жалоб от граждан не поступало. Так как голосование длилось неделю, удалось избежать большого скопления людей на участках.

Всего «За» поправки в Конституцию России высказалось 77,9% россиян. «Против» изменения основного закона выступили 21,27% жителей страны. Такие данные приводит центральная избирательная комиссия России после обработки 100% протоколов.

После того, как в Центризбиркоме объявят окончательные итоги голосования, президент России Владимир Путин подпишет соответствующий указ о внесении изменений в Основной закон государства.