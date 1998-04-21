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В Кыштыме свой выбор по поправкам в Конституцию РФ сделали уже больше 50% участников голосования

Вчера, 13:22 Категория: Общество
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Сегодня, 1 июля, по всей России проходит единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Кыштыме с 8 до 20 часов открыты двери более 20 участков для голосования.

 

– Сегодня не лучшая погода для работы в огороде, поэтому пришла на участок пораньше, – сказала сайту «КР» жительница Кыштыма Ольга Яковлева. – В Народном доме на избирательном участке замерили температуру, выдали маску, перчатки, индивидуальную ручку. Предложили обработать руки антисептиком. Свой голос отдала за одобрение поправок. Это гарантирует нам, пенсионерам, стабильные выплаты, да ещё и с ежегодным повышением.

 

 

Также можно проголосовать на дому. Для этого нужно до 17:00 позвонить в свою участковую избирательную комиссию и оставить заявку на голосование.

 

№ УИК

Адрес участковой избирательной комиссии

Телефон

1134

ул. Интернационала, 103, ДК металлургов, 1 этаж

4-78-82

1135

ул. Бажова, 4, начальная школа №2

4-74-48

1136

ул. Вокзальная, 14, вокзал

4-90-82

1137

ул. Интернационала, 83а, средняя школа №2

4-74-47

1138

ул. Интернационала, 103 , ДК металлургов, 2 этаж

4-79-86

1139

ул. Кирова 78, основная школа № 4 (левое крыло)

4-37-47

1140

п. Северный, детский сад №10

7-26-34

1141

п. Слюдорудник, ул. Школьная 1а, основная школа № 9

7-20-35

1142

ул. Интернационала, 83а, средняя школа № 2

4-37-76

1143

ул. Кирова 78, основная школа № 4 (правое крыло)

4-37-46

1144

ул. Республики, 10, (административное здание)

4-41-54

1145

ул. Малышева, 60, физкультурно-спортивный комплекс

4-11-41

1146

ул. Ленина, 39а, средняя школа № 10

4-32-02

1147

ул. Ленина, 13, Кыштымский филиал ЮУрГК

4-06-39

1148

ул. Ветеранов, 26, средняя школа № 1

4-01-35

1149

ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (левое крыло)

4-47-35

1150

ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (правое крыло)

4-47-33

1151

ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 12 (столовая)

4-45-32

1152

ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 13 (спортзал)

4-45-35

1153

ул. Садовая, 19, средняя школа № 3

4-02-03

1154

ул. Театральная, 2 , Народный дом

5-51-09

1155

ул. Школьная, 1, коррекционная школа № 5

4-67-43

1156

ул. Дальняя, клуб санатория «Дальняя Дача»

4-94-57

1157

ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (столовая)

4-98-21

1158

п. Каолиновый, ул.Гагарина,1, основная школа № 11

7-78-77

1159

п. Тайгинка, ул. Мира, 20, основная школа №8

7-29-12

1160

п. Увильды, ул.Комарова, 4 , детский сад №16

2-05-16

2225

ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (административное здание)

4-98-21

 

 

По данным избирательной комиссии Челябинской области, явка голосующих на 12 часов дня в Кыштымском городском округе составила 54,38 процента. Это чуть выше среднеобластного показателя.

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Теги: Кыштым Конституция РФ голосование поправки в конституцию

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