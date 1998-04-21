В Кыштыме свой выбор по поправкам в Конституцию РФ сделали уже больше 50% участников голосования

Вчера, 13:22 Категория: Общество

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Сегодня, 1 июля, по всей России проходит единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Кыштыме с 8 до 20 часов открыты двери более 20 участков для голосования.

– Сегодня не лучшая погода для работы в огороде, поэтому пришла на участок пораньше, – сказала сайту «КР» жительница Кыштыма Ольга Яковлева. – В Народном доме на избирательном участке замерили температуру, выдали маску, перчатки, индивидуальную ручку. Предложили обработать руки антисептиком. Свой голос отдала за одобрение поправок. Это гарантирует нам, пенсионерам, стабильные выплаты, да ещё и с ежегодным повышением.

Также можно проголосовать на дому. Для этого нужно до 17:00 позвонить в свою участковую избирательную комиссию и оставить заявку на голосование.

№ УИК Адрес участковой избирательной комиссии Телефон 1134 ул. Интернационала, 103, ДК металлургов, 1 этаж 4-78-82 1135 ул. Бажова, 4, начальная школа №2 4-74-48 1136 ул. Вокзальная, 14, вокзал 4-90-82 1137 ул. Интернационала, 83а, средняя школа №2 4-74-47 1138 ул. Интернационала, 103 , ДК металлургов, 2 этаж 4-79-86 1139 ул. Кирова 78, основная школа № 4 (левое крыло) 4-37-47 1140 п. Северный, детский сад №10 7-26-34 1141 п. Слюдорудник, ул. Школьная 1а, основная школа № 9 7-20-35 1142 ул. Интернационала, 83а, средняя школа № 2 4-37-76 1143 ул. Кирова 78, основная школа № 4 (правое крыло) 4-37-46 1144 ул. Республики, 10, (административное здание) 4-41-54 1145 ул. Малышева, 60, физкультурно-спортивный комплекс 4-11-41 1146 ул. Ленина, 39а, средняя школа № 10 4-32-02 1147 ул. Ленина, 13, Кыштымский филиал ЮУрГК 4-06-39 1148 ул. Ветеранов, 26, средняя школа № 1 4-01-35 1149 ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (левое крыло) 4-47-35 1150 ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (правое крыло) 4-47-33 1151 ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 12 (столовая) 4-45-32 1152 ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 13 (спортзал) 4-45-35 1153 ул. Садовая, 19, средняя школа № 3 4-02-03 1154 ул. Театральная, 2 , Народный дом 5-51-09 1155 ул. Школьная, 1, коррекционная школа № 5 4-67-43 1156 ул. Дальняя, клуб санатория «Дальняя Дача» 4-94-57 1157 ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (столовая) 4-98-21 1158 п. Каолиновый, ул.Гагарина,1, основная школа № 11 7-78-77 1159 п. Тайгинка, ул. Мира, 20, основная школа №8 7-29-12 1160 п. Увильды, ул.Комарова, 4 , детский сад №16 2-05-16 2225 ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (административное здание) 4-98-21

По данным избирательной комиссии Челябинской области, явка голосующих на 12 часов дня в Кыштымском городском округе составила 54,38 процента. Это чуть выше среднеобластного показателя.