В Кыштыме торжественные бракосочетания остаются под запретом

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В период пандемии с первого апреля по 29 июня в Кыштымском городском округе 39 пар скрепили свои отношения узами брака.



Как сказала сайту «КР» начальник отдела ЗАГС в Кыштыме Марина Шувалова, введённые ограничения продолжают действовать. Процедура бракосочетания проводится только в присутствии молодожёнов и работника ЗАГС. При этом каждый обязан быть в маске и перчатках.



Отметим, за прошедшие три месяца в нашем городе зарегистрированы 35 новорождённых девочек и столько же мальчиков. Среди необычных имён – Анна-Николая.