В районе Верхнего Кыштыма возобновляется подача горячей воды

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Завтра, 1 июля, в штатный режим работы вернётся центральная котельная АО «Челябкоммунэнерго», обслуживающая район Верхнего Кыштыма. Планировалось, что горячее водоснабжение возобновится только с 10 июля. Однако ремонт тепловой сети в районе улицы Свердлова удалось завершить раньше. Открытие задвижек от магистральной теплотрассы к отводам многоквартирных домов будет производиться постепенно в течение суток.



Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья предписано обеспечить оперативную работу по приёму горячей воды в дома. Так, управляющая компания «Комфорт», на обслуживании которой находится наибольшее количество многоквартирных домов, уже приступила к данной работе с сегодняшнего дня. Жители Кыштыма сообщили в редакцию «КР», что уже сегодня горячая вода появилась в многоквартирных домах на улице Карла Либкнехта, 115 и 117.