В Кыштыме отменён праздничный концерт ко Дню металлурга

Сегодня, 10:17 Категория: Общество

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День металлурга празднуется в третье воскресенье июля. В этом году дата была назначена на 19 июля. На традиционном праздничном концерте в Кыштыме должна была выступить певица Глюкоза.



Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа, массовые мероприятия по случаю празднования Дня металлурга отменены. Передовиков производства поздравят на площади перед проходной Кыштымского медеэлектролитного завода с соблюдением мер безопасности.



Также празднование Дня металлурга отменено в Магнитогорске. В Сатке праздник перенесён на более поздний срок.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 12 июля. Это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию.