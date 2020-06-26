В Кыштыме с шестого июля повысится стоимость проезда в маршрутном такси

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С шестого июля цена за проезд в маршрутных такси в Кыштыме повысится до 25 рублей. Напомним, сейчас стоимость проезда в городском общественном транспорте составляет 22 рубля. Перевозчики мотивируют данное повышение затратами на тахографы, горюче-смазочные материалы, рост стоимости запчастей на автомашины «Форд» из-за увеличения курса доллара. Также в расходы заложена заработная плата водителей. Постановление об изменении цен на проезд опубликовано на официальном сайте администрации округа. Ранее было опубликовано постановление, согласно которому повышение цен планировалось с 1 июля, затем были внесены изменения в дату. Кроме этого, указано, что в 2021 году цена проезда в маршрутках вырастет ещё на один рубль.