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В Кыштыме с шестого июля повысится стоимость проезда в маршрутном такси

Сегодня, 16:49 Категория: Общество
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С шестого июля цена за проезд в маршрутных такси в Кыштыме повысится до 25 рублей. Напомним, сейчас стоимость проезда в городском общественном транспорте составляет 22 рубля. Перевозчики мотивируют данное повышение затратами на тахографы, горюче-смазочные материалы, рост стоимости запчастей на автомашины «Форд» из-за увеличения курса доллара. Также в расходы заложена заработная плата водителей. Постановление об изменении цен на проезд опубликовано на официальном сайте администрации округа. Ранее было опубликовано постановление, согласно которому повышение цен планировалось с 1 июля, затем были внесены изменения в дату. Кроме этого, указано, что в 2021 году цена проезда в маршрутках вырастет ещё на один рубль.

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Теги: Кыштым Повышение платы за проезд Проезд в маршрутках

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