В Кыштыме библиотекари рассказывали прохожим на улице о вреде наркотиков
Сегодня, 14:11 Категория: Общество
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Фото центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина.
В рамках информационной онлайн-недели «Мы против наркотиков» сотрудники центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина провели акцию на улицах Кыштыма. Они рассказывали населению о здоровом образе жизни и вреде наркотиков.
Библиотекари раздали подросткам и родителям с детьми информационные буклеты «Мифы о наркотиках» и «Изнанка наркобизнеса».