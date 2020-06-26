В Кыштыме библиотекари рассказывали прохожим на улице о вреде наркотиков

Сегодня, 14:11 Категория: Общество

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Фото центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина.

В рамках информационной онлайн-недели «Мы против наркотиков» сотрудники центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина провели акцию на улицах Кыштыма. Они рассказывали населению о здоровом образе жизни и вреде наркотиков.



Библиотекари раздали подросткам и родителям с детьми информационные буклеты «Мифы о наркотиках» и «Изнанка наркобизнеса».