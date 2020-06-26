Следующая неделя в Кыштыме начнётся с отключения электроснабжения

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В понедельник, 29 июня, в связи с монтажом провода СИП на ВЛ-6кВ с 8 до 9 часов и с 16 до 17 часов будут производиться кратковременные отключения электроснабжения в домах на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М.-Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; Западная, с № 1 по № 3.

Во вторник, 30 июня, с 9 до 17 часов в связи с установкой опоры и монтажом СИП на ВЛ-6 кВ будет отключено электроснабжение в домах на улицах А.Романова, с № 1 по № 73; Красноармейская, с № 1 по № 130; Володарского, с № 1 по № 41; Герцена, с № 19 по № 29.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.