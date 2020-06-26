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В Кыштыме полицейские взяли под охрану места проведения общероссийского голосования

Сегодня, 08:30 Категория: Общество
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Полицейские Кыштыма обследуют все участки для голосования с применением технических средств и служебных собак и взяли эти территории под охрану.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится с 25 по 1 июля. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан задействованы сотрудники органов внутренних дел, представители областного управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народные дружинники.

Кроме того, сегодня, 26 июня, будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район» по выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных местах, особенно в вечернее и ночное время. Об этом сайту «КР» сообщили в пресс-службе кыштымской полиции.

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Теги: Кыштым Полиция Кыштыма Меры безопасности на голосовании Общероссийское голосование Район

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