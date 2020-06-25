Что нужно знать жителям Кыштыма о межевании садовых участков

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В Управлении Росреестра по Челябинской области подведены итоги «горячей линии» на тему «Согласование местоположения границ земельных участков». Вопросы о межевании, которые были заданы специалистам, волнуют многих собственников земли. Многих позвонивших на «горячую линию» интересовал вопрос, что делать, если сосед просит согласовать общую границу между участками. Спрашивали также и о том, какие документы и сведения им надо представлять при проведении согласования границ.

В пресс-службе Управления Росреестра предоставили сайту «КР» ответы начальника отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра Эрики Столяровой на некоторые из поступивших вопросов:

Вопрос от члена СНТ «Мысы» (Сосновский муниципальный район): Сосед межует свой земельный участок и просит подписать акт согласования местоположения границ земельного участка, а также просит указать в этом акте мои паспортные данные. Это действительно нужно делать по закону? Как узнать, нужно ставить свою подпись или нет?

Согласование местоположения границ земельного участка с правообладателями смежных участков является обязательной процедурой при подготовке документа (межевого плана) для внесения в ЕГРН сведений о границах участка. Подготовка межевого плана и составление акта согласования местоположения границ земельного участка осуществляются кадастровым инженером.

При проведении согласования границ земельного участка вам или вашему представителю необходимо предъявить кадастровому инженеру:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его временно заменяющий);

- документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя (нотариальная доверенность или документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем, например, свидетельство о рождении, если вы действуете за своего несовершеннолетнего ребенка);

- документ, подтверждающий право на земельный участок (только в случае, если вы не регистрировали это право в ЕГРН), например, государственный акт на право собственности на землю, выданный в 90-х гг.

В свою очередь кадастровый инженер обязан:

- проверить ваши полномочия (полномочия вашего представителя);

- обеспечить вам (или вашему представителю) возможность ознакомления с проектом межевого плана и дать необходимые разъяснения относительно его содержания;

- указать подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков на местности (не осуществляется, если границы можно определить на местности по природным объектам или объектам искусственного происхождения, например, по забору).

В случае согласия с расположением общей границы между вашим участком и участком соседа вам необходимо поставить свою подпись в акте согласования. На обороте этого акта будет отражено местоположение границ, которое вы согласовываете. В акт согласования включаются сведения о ваших фамилии и инициалах, а также реквизитах документа, удостоверяющего личность. На эти сведения в акте согласования распространяется действие закона о персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является частью утвержденной формы акта согласования. Если же вы не согласны с расположением общей границы, необходимо обязательно направить кадастровому инженеру письменные возражения.

Вопрос от жителя Красноармейского района: Я не согласен с расположением общей границы со смежным участком, изображенной в межевом плане. Мой сосед может как-то внести сведения в государственный реестр без моего ведома?

В указанном случае препятствием для внесения в ЕГРН сведений о границах участка соседа могут являться ваши возражения о местоположении границ, направленные в письменной форме с их обоснованием кадастровому инженеру, которого нанял сосед. Кадастровый инженер при получении таких возражений обязан включить их в состав межевого плана и внести в акт согласования запись об их содержании. Обращаем особое внимание, что если кадастровый инженер вручил, направил или опубликовал извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ в установленном законом порядке, то границы участка будут считаться согласованными даже в случае, если вы проигнорируете это извещение и не будете участвовать в согласовании, либо если выразите свое несогласие только в устной форме.

В случае невозможности прийти к согласию между соседями по прохождению общей границы между их участками земельный спор может быть решен в судебном порядке.

О том, с какими проблемами сталкиваются садоводы Кыштыма, читайте в ближайшем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».