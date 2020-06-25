Жители Кыштыма получит бесплатную юридическую помощь

Сегодня, 11:55 Категория: Общество

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Завтра, 26 июня, ассоциация юристов России проведёт очередной Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн.



Юристы будут работать одновременно в нескольких городах.



В Кыштыме на звонки граждан будет отвечать юрист по наследственному праву и решению нотариальных вопросов Яна Александровна Васильева. Жители нашего города могут получить бесплатную консультацию 26 июня с 10 до 13 часов, позвонив по телефону: 8-932-305-75-45.