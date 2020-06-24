Жители Кыштыма могут попасть в резерв управленческих кадров Челябинской области

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Правительство региона объявляет набор в резерв управленческих кадров Челябинской области. Соответствующее распоряжение № 587-р подписал 11 июня 2020 года губернатор Алексей Текслер.

Для участия в конкурсе приглашаются кандидаты, соответствующие следующим квалификационным требованиям к руководящим должностям государственной гражданской и муниципальной службы Челябинской области и должностям руководителей подведомственных учреждений:

высший уровень резерва:

возраст до 50 лет;

высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;

рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях высшей группы категории «руководители» не менее 5 лет;

базовый уровень резерва:

возраст до 45 лет;

высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;

рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной группы категории «руководители» не менее 3 лет;

перспективный уровень резерва:

возраст до 35 лет;

высшее образование не ниже уровня бакалавриата;

рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной (ведущей) группы категории «специалисты» не менее 1 года.

Каждый кандидат представляет в период с 1 по 30 июля 2020 года в правительство Челябинской области пакет документов в соответствии с Постановлением губернатора Челябинской области от 06.02.2012 г. №28 «О порядке формирования резерва управленческих кадров Челябинской области» (с изм. от 22.02.2019 г.).

Государственные гражданские служащие представляют:

- личное заявление[1];

- заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.) с фотографией;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа.

Граждане Российской Федерации представляют:

- личное заявление;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа;

- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (ред. от 20.11.2019 г.) с фотографией;

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копии документов об образовании (с приложениями), а также по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у согласно приложению №3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

- документы, подтверждающие сведения о периоде прохождения военной службы (копия военного билета, справка военного комиссариата, воинского подразделения).

Для участия в конкурсном отборе кандидатам необходимо в период с 1 по 30 июля 2020 года зарегистрироваться на сайте konkurs.pravmin74.ru. Все этапы конкурсного отбора, включающие в себя написание эссе, психологическое тестирование и собеседование, запланированы на август 2020 года.

Прием документов будет проводиться до 30 июля 2020 года по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, кабинет 52, Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области. Уточнить информацию можно по телефонам +7 (351) 263-99-12, 263-59-66, 737-04-34.

Подробная информация о конкурсе будет размещена на официальных сайтах: http://pravmin74.ru, http://ruk.pravmin74.ru.