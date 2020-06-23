Жительница Кыштыма спасла ребёнка, который упал с моста в воду

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Жительница Кыштыма Наталья Голубенко служит в войсковой части города Озёрска. После работы она ехала на личном автомобиле домой в Кыштым. Как сказали сайту «КР» в управлении гражданской защиты, в районе садоводческого товарищества «Южный» женщина увидела, что с моста в воду упал мальчик. Глубина в этом месте более двух метров. Наталья Петровна молниеносно бросилась спасать тонущего ребёнка. Спасённого мальчика она передала родственникам.

От управления гражданской защиты Кыштымского городского округа направлено письмо командиру озёрской войсковой части с благодарностью в адрес Натальи Голубенко за неравнодушие к попавшему в беду ребёнку и спасение его жизни.