В Кыштыме в районе Южной скоро начнётся ремонт дороги

Сегодня, 15:39 Категория: Общество

378

0

Завершился электронный аукцион по ремонту автодороги от железнодорожного переезда до улицы 2-я Южная. Была подана одна единственная заявка. В ходе работы комиссии её признали удовлетворяющей всем требованиям госзакупки.

Контракт с челябинской компанией ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» будет заключён на сумму четыре миллиона 599 тысяч 933 рубля. Работы по капитальному ремонту этого участка дороги включают в себя срезку старого асфальтобетонного покрытия и устройство нового двухслойного. Обочину дороги укрепят песчано-гравийной семью.



Как сказали сайту «КР» в ООО «Новосмолинский завод строительных материалов», вчера, 22 июня, было получено решение комиссии. На заключение контракта отводится десять дней. Однако уже началась подготовка техники и материалов, чтобы приступить к работе сразу после подписания документов в первых числах июля.