Собака из Кыштыма служит в Троицке
Сегодня, 11:05 Категория: Общество
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Шантаж со своим другом полицейским-кинологом Иваном Щербаковым. Фото портала region-uu.ru
Кличка собаки – Шантаж. Ранее с ней работала кинолог из Кыштыма Дарья Богачёва. Сейчас пёс привыкает к новому месту и полицейскому-кинологу Ивану Щербакову.
Шантаж специализируются на поиске взрывчатых устройств, оружия и боеприпасов. Как отмечает Иван Щербаков, пёс очень умный и они обязательно сработаются.
– Шантаж попал ко мне из челябинского центра кинологической службы, – рассказала сайту «КР» Дарья Богачёва. – Я работаю полицейским-кинологом в Кыштыме, но сейчас нахожусь в декретном отпуске, поэтому Шантаж был направлен на службу в Троицк. Ему почти четыре года. Активный, игривый, озорной пёс. После моего возвращения на работу, он снова будет служить со мной.