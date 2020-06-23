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Школьник из Кыштыма стал призёром областного конкурса видеоэкскурсий

Сегодня, 09:48 Категория: Общество
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Организаторами конкурса выступили Дом дружбы народов Челябинской области и национально-культурные объединения региона. Конкурс видеоэкскурсий «Мой любимый город» – «С любовью к Южному Уралу» был посвящён Дню России.


Свои работы представили участники из десяти территорий Челябинской области.


Среди них были и видео восьмилетнего ученика школы № 2 Егора Исламова и краеведа Ларисы Цукерберг. Видеоэкскурсия Егора «Старина и новь города Кыштыма» заняла третье место.

 


– Нам очень хотелось рассказать о нашем славном, удивительно красивом городе. Конечно, четыре минуты для ролика очень мало, даже для того, чтобы увидеть главные достопримечательности нашей малой Родины, – сказала сайту «КР» мама призёра Ирина Екимова.

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Теги: Кыштым видеоэкскурсии школа № 2

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