Школьник из Кыштыма стал призёром областного конкурса видеоэкскурсий

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Организаторами конкурса выступили Дом дружбы народов Челябинской области и национально-культурные объединения региона. Конкурс видеоэкскурсий «Мой любимый город» – «С любовью к Южному Уралу» был посвящён Дню России.



Свои работы представили участники из десяти территорий Челябинской области.



Среди них были и видео восьмилетнего ученика школы № 2 Егора Исламова и краеведа Ларисы Цукерберг. Видеоэкскурсия Егора «Старина и новь города Кыштыма» заняла третье место.



– Нам очень хотелось рассказать о нашем славном, удивительно красивом городе. Конечно, четыре минуты для ролика очень мало, даже для того, чтобы увидеть главные достопримечательности нашей малой Родины, – сказала сайту «КР» мама призёра Ирина Екимова.