Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме полицейские проверяют, как подростки и их родители проводят летние каникулы

Сегодня, 10:26 Категория: Общество
362
0

 

В Кыштыме в полиции подведены итоги первого этапа профилактического мероприятия «Подросток». Оно проводится с 10 июня и до окончания летних каникул.

 

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, на первом этапе было составлено девять административных протоколов. Четыре из них – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Два – за распитие спиртных напитков на детском пляже. Ещё один административный протокол составлен в отношении продавца одного из магазинов района Нижнего Кыштыма за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ОПМ Подросток полиция Кыштыма

Похожие публикации:

В Кыштыме подросток разъезжал за рулём по ночному городу

В Кыштыме за продажу алкоголя подростку продавец поплатится крупным штрафом

Полицейские «разоружили» жителя Кыштыма

В Кыштыме сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 100 литров алкоголя

Оштрафовали за проданное пиво

Комментарии:

Добавить