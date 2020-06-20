В Кыштыме полицейские проверяют, как подростки и их родители проводят летние каникулы

Сегодня, 10:26 Категория: Общество

362

0

В Кыштыме в полиции подведены итоги первого этапа профилактического мероприятия «Подросток». Оно проводится с 10 июня и до окончания летних каникул.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, на первом этапе было составлено девять административных протоколов. Четыре из них – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Два – за распитие спиртных напитков на детском пляже. Ещё один административный протокол составлен в отношении продавца одного из магазинов района Нижнего Кыштыма за продажу алкоголя несовершеннолетнему.