В Кыштыме полицейские проверяют, как подростки и их родители проводят летние каникулы
Сегодня, 10:26 Категория: Общество
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В Кыштыме в полиции подведены итоги первого этапа профилактического мероприятия «Подросток». Оно проводится с 10 июня и до окончания летних каникул.
Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, на первом этапе было составлено девять административных протоколов. Четыре из них – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Два – за распитие спиртных напитков на детском пляже. Ещё один административный протокол составлен в отношении продавца одного из магазинов района Нижнего Кыштыма за продажу алкоголя несовершеннолетнему.