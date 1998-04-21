В Кыштыме продолжается приём обращений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому
Вчера, 16:00 Категория: Общество
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Проголосовать до дня Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Кыштыма могут на своём избирательном участке и вне помещения для голосования, начиная с 25 июня и до 14:00 часов 30 июня.
Приём обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому) принимается в участковой избирательной комиссии или по телефону комиссии, начиная с 16 июня до 17:00 часов 1 июля.
Время работы территориальной и участковых избирательных комиссий: с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.
Телефоны территориальной избирательной комиссии 8 (351-51) 4-05-29, 8 (351-51) 4-05-43.
|
№ УИК
|
Адрес участковой избирательной комиссии
|
Телефон
|
1134
|
ул. Интернационала, 103, ДК металлургов, 1 этаж
|
4-78-82
|
1135
|
ул. Бажова, 4, начальная школа №2
|
4-74-48
|
1136
|
ул. Вокзальная, 14, вокзал
|
4-90-82
|
1137
|
ул. Интернационала, 83а, средняя школа №2
|
4-74-47
|
1138
|
ул. Интернационала, 103 , ДК металлургов, 2 этаж
|
4-79-86
|
1139
|
ул. Кирова 78, основная школа № 4 (левое крыло)
|
4-37-47
|
1140
|
п. Северный, детский сад №10
|
7-26-34
|
1141
|
п. Слюдорудник, ул. Школьная 1а, основная школа № 9
|
7-20-35
|
1142
|
ул. Интернационала, 83а, средняя школа № 2
|
4-37-76
|
1143
|
ул. Кирова 78, основная школа № 4 (правое крыло)
|
4-37-46
|
1144
|
ул. Республики, 10, (административное здание)
|
4-41-54
|
1145
|
ул. Малышева, 60, физкультурно-спортивный комплекс
|
4-11-41
|
1146
|
ул. Ленина, 39а, средняя школа № 10
|
4-32-02
|
1147
|
ул. Ленина, 13, Кыштымский филиал ЮУрГК
|
4-06-39
|
1148
|
ул. Ветеранов, 26, средняя школа № 1
|
4-01-35
|
1149
|
ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (левое крыло)
|
4-47-35
|
1150
|
ул. Ленина, 28, ДК «Победа» (правое крыло)
|
4-47-33
|
1151
|
ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 12 (столовая)
|
4-45-32
|
1152
|
ул. Челюскинцев, 57, средняя школа № 13 (спортзал)
|
4-45-35
|
1153
|
ул. Садовая, 19, средняя школа № 3
|
4-02-03
|
1154
|
ул. Театральная, 2 , Народный дом
|
5-51-09
|
1155
|
ул. Школьная, 1, коррекционная школа № 5
|
4-67-43
|
1156
|
ул. Дальняя, клуб санатория «Дальняя Дача»
|
4-94-57
|
1157
|
ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (столовая)
|
4-98-21
|
1158
|
п. Каолиновый, ул.Гагарина,1, основная школа № 11
|
7-78-77
|
1159
|
п. Тайгинка, ул. Мира, 20, основная школа №8
|
7-29-12
|
1160
|
п. Увильды, ул.Комарова, 4 , детский сад №16
|
2-05-16
|
2225
|
ул. 2-я Южная, 1, Комплексный центр обслуживания населения (административное здание)
|
4-98-21