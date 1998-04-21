В Кыштыме продолжается приём обращений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому

Вчера, 16:00 Категория: Общество

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Проголосовать до дня Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Кыштыма могут на своём избирательном участке и вне помещения для голосования, начиная с 25 июня и до 14:00 часов 30 июня.

Приём обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому) принимается в участковой избирательной комиссии или по телефону комиссии, начиная с 16 июня до 17:00 часов 1 июля.

Время работы территориальной и участковых избирательных комиссий: с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

Телефоны территориальной избирательной комиссии 8 (351-51) 4-05-29, 8 (351-51) 4-05-43.