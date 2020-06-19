В Кыштыме на 48 часов приостановят подачу газа на промышленные предприятия и котельные

Сегодня, 11:41 Категория: Общество

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С 8 часов 28 июня до 8 часов 30 июня будет приостановлена подача газа на промышленные предприятия и котельные Кыштымского городского округа. Это связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск». Они охватят газораспределительные станции Кыштыма, санатория «Лесное озеро», посёлков Тайгинка и Увильды.

В течение 48 часов газ будет поступать в ограниченных объёмах, поэтому подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома жителей поставки бытового газа будут осуществляться, население сможет приготовить еду на газовых плитах. Будут обеспечены необходимым объёмом газа и производства непрерывного цикла. Работы будут проводиться ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на объектах Единой системы газоснабжения с отключением участка газопровода, с которого осуществляется газоснабжение газопроводов – отводов к газораспределительной станции города Кыштыма.