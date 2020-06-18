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Расширен перечень автоматически продлеваемых разрешений и лицензий

Сегодня, 18:02 Категория: Общество
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Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Принятое решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей. Помимо этого, до 1 октября 2020 года продлевается срок действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года –  заключений государственной экологической экспертизы.

Постановлением до 1 марта 2021 года пролонгируются аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Также фиксируется, что гостиницы, в которых 15 и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 1 января 2022 года.

Наконец, пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов. Это правило будет действовать в том случае, если дезинфицирующие средства изготавливаются в некоммерческих целях, например для безвозмездной передачи нуждающимся организациям.

В апреле Правительство продлило ряд лицензий и разрешений, в том числе на строительство, производство лекарств, услуги связи и телерадиовещание. Такое же решение было принято в отношении аккредитации медработников и юрлиц, занимающихся транспортной безопасностью.

Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

 

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Теги: Кыштым Председатель Правительства Михаил Мишустин Продление лицензий и разрешений

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